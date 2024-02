Réactions suite au report : Ousmane Male section APR Longueuil Canada annonce sa démission et Retire son Soutien Entre critiques et applaudissements, les réactions se suivent suite au report de la présidentielle 2024 annoncé par le président Macky Sall. Dans son parti, Ousmane Male Coordonnateur section APR Longueuil Canada a réagi, annonçant sa Démission et son Retrait de Soutien : Voici sa lettre

Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Février 2024

Le 03 février 2024 à Longueuil

Président Macky Sall

Objet: Démission et Retrait de Soutien

Monsieur le Président,

Après quinze années de soutien indéfectible à votre parti, je me trouve dans l'obligation de vous informer de ma décision de démissionner en tant que militant et responsable de votre parti et de retirer tout soutien politique que je vous ai accordé jusqu'à présent.



Cette décision douloureuse découle de ma profonde déception face à votre récent report des élections. En tant que citoyen sénégalais, j'ai toujours cru en la démocratie et en la nécessité de processus électoraux transparents et justes. Cependant, en repoussant ces élections, vous avez compromis ces valeurs fondamentales.



Un président ne cède pas face à l'adversité. Je crains que votre action ne ternisse votre héritage et n'affaiblisse la démocratie que nous avons tous travaillé si dur à construire. J'espère sincèrement que notre peuple se souviendra de vous pour vos réalisations positives et votre engagement initial envers le progrès du Sénégal, mais il est regrettable que votre décision actuelle ait obscurci cette vision.



En tant que citoyen conscient de ses responsabilités, je refuse de soutenir un leadership qui ne respecte pas les principes démocratiques les plus élémentaires. Je continuerai à œuvrer pour le bien-être de notre nation, mais je ne peux plus le faire sous votre direction.



Je vous prie d'accepter ma démission et mon retrait de soutien avec effet immédiat. Je reste ouvert au dialogue et à la coopération pour le bien du Sénégal et de ses citoyens.



Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.



