Réajustement du calendrier électoral: El Hadji Kassé propose la prolongation du mandat des députés Le ministre-conseiller, chargé de la communication du Président de la République a fait une contre-position concernant la dissolution de l’Assemblée nationale et le couplage des élections, pour réajuster le calendrier électoral. "Il est également possible, pour réajuster le calendrier républicain, de prolonger le mandat des députés jusqu'en 2024 et coupler la présidentielle et les législatives", a, en effet, indiqué l’ancien Dg du Soleil dans une interview accordée à "L’Observateur".

l’idée de dissoudre l’Assemblée nationale avait été lancée par Aïssata Tall Sall. Elle a rencontré beaucoup de désapprobation venant de la classe politique.



Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Mars 2019 à 11:42 | | 0 commentaire(s)|



