Réal-Bayern: Ce que Arturo Vidal promet à Cristiano Ronaldo

Samedi 14 Avril 2018

L’affiche la plus attendue des demi-finales de la ligue des champions européenne, est celle qui opposera le Real Madrid au Bayern Munich. Le Real Madrid avait réussi à sortir le Bayern lors de l’édition 2017, au stade des quarts de finale. Mais l’équipe allemande ne compte pas se laisser faire cette fois-ci. Celui qui s’est déjà déclaré publiquement dans ce sens, c’est l’international chilien, Arturo Vidal.

Dans une récente publication faite sur son compte instagram, le footballeur a laissé entendre qu’il compte prendre sa revanche contre le Real Madrid, et contre Cristiano Ronaldo. L’on se souvient lors de l’édition précédente, le Bayern avait essuyé une double défaite (2-1 et 4-2) lors des quarts de finales, synonyme d’élimination.

Arturo Vidal n’ayant toujours pas digéré cette défaite de son équipe face au Réal Madrid, a promis de se venger. « La vengeance est un plat qui se mange froid », a-t-il fait savoir. Selon le programme, les rencontres de l’aller auront lieu les 24 et 25 avril, les matches retour les 1er et 2 mai. Cette réaction d’Arturo Vidal s’explique par le fait qu’il a un adversaire depuis très longtemps au Real Madrid, qui est son pire cauchemar: il s’agit de Cristiano Ronaldo. L’ancien joueur de la Juventus ne porte pas le Portugais dans son cœur. A la dernière coupe des confédérations, alors que son équipe le Chili devait croiser le fer face au Portugal en demi-finale, il avait envoyé un message à son coéquipier Joshua Kimmich, à qui il disait que leurs deux équipes nationales se retrouveront en finale: « Cristiano est une tête à claques ! Pour moi, il n’existe pas. J’ai déjà dit à mon coéquipier du Bayern, Joshua Kimmich qu’on se retrouverait en finale. » avait-il déclaré. Vidal avait eu raison parce que le Chili avait réussi à éliminer les Portugais lors des tirs au but. crédit photo: afrikmag AUTEUR: Oscar Mbena

