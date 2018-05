Real : «Benzema, tu es pardonné», écrit la presse madrilène Auteur d'un doublé contre le Bayern, Karim Benzema a sorti «le meilleur match de sa saison» selon Marca.

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Mai 2018 à 15:04 | | 0 commentaire(s)|

La presse madrilène a les yeux de Chimène pour Karim Benzema ce mardi soir. L'attaquant français, auteur d'un doublé, a été très bon contre le Bayern et il a inscrit un doublé qui a qualifié son Real Madrid pour la finale de la C1 ( 2-2 ).



« Benzema, le reste de ta saison est pardonné », écrit Marca en référence aux difficultés rencontrées par l'ancien Lyonnais depuis des mois. « Il a fait son meilleur match de la saison. Son meilleur match depuis très longtemps, d'ailleurs , poursuit le quotidien madrilène. Omniprésent en attaque, il s'est dépouillé pour aider ses défenseurs, depuis son propre camp. Il a lancé de nombreux contres, créant des espaces. » « Au coeur de sa pire saison madrilène, le destin lui a réservé un moment de gloire. Il a fait basculer Bernabeu dans le délire. Il s'est battu comme jamais et a combiné comme toujours », conclut Marca qui le qualifie de « héros ».



« Après avoir été protégé pendant des mois par Zinédine Zidane, il avait peut-être besoin de se faire secouer par le coach , avance AS . Solidaire en défense, il a marqué quand le Real en avait le plus besoin. Reconnaissant, Zidane l'a sorti et il a reçu une ovation du Bernabeu comme il n'en avait plus vécu depuis longtemps. » Pour les deux quotidiens sportifs, il a été l'homme du match avec Keylor Navas. « C'est une renaissance. Il a réglé ses comptes avec le public qui le siffle depuis des mois », lance El Pais .









