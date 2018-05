Real-Liverpool: Salah et Mané jeûneront le jour de la finale pour respecter le Ramadan

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Mai 2018 à 12:09 | | 0 commentaire(s)|

Liverpool va défier le Real Madrid, samedi à Kiev, en finale de la Ligue des champions. Un match que Mohamed Salah et Sadio Mané, musulmans pratiquants, vont disputer après une journée de jeûne en cette période de Ramadan. Sans que cela n’affecte leurs performances, d’après leurs proches.



Le Ramadan fait partie des cinq piliers de l’Islam. Et comme pour des millions de musulmans dans le monde, c’est un mois sacré pour Mohamed Salah. Pratiquant assidu, l’attaquant de Liverpool jeûne du lever au coucher du soleil depuis maintenant une semaine. Et il compte bien en faire autant samedi, le jour de la finale de la Ligue des champions face au Real Madrid. Selon le journal égyptien Al-Masry Al-Youm, qui cite son entourage, le meilleur joueur de Premier League ne va pas s’autoriser une "dérogation" pour le grand-rendez-vous de Kiev, comme le font souvent certains footballeurs.



Ils rompront le jeûne une demi-heure avant la finale



Selon cette même source, la situation "n’affectera pas" sa performance face aux Merengue. Il prendra donc "l’iftar (le repas de la rupture du jeûne)" une demi-heure avant le coup d’envoi de la finale. Idem pour Sadio Mané, l’attaquant sénégalais des Reds. Alors que le Ramadan a débuté le 17 mai et s’étalera sur une période de 29 ou 30 jours, les deux joueurs ont droit à des séances d’entraînement aménagées, afin d’éviter les blessures musculaires dues au manque d’hydratation.









RMC

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook