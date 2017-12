Real Madrid – FC Barcelone : CR7 vs Messi, explication attendue pour le titre de pichichi 2017 Sauf surprise, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi décideront l’un face à l’autre qui sera le meilleur buteur de l’année 2017.

Rejoints par Edinson Cavani mercredi soir à 53 réalisations sur l’année civile, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont à égalité parfaite en haut des buteurs d’Europe en 2017. Si les stars respectives du Real Madrid et du FC Barcelone peuvent encore se faire rejoindre par Harry Kane (50 buts), lequel a encore quelques matches à jouer durant le Boxing Day, il est probable que le titre de buteur de l’année se joue samedi lors du Clasico.



Dans son édition du jour, Marca ne s’y trompe d’ailleurs pas, en faisant de ce duel l’affiche de ce choc…

