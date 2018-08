Real Madrid, Juventus : Cristiano Ronaldo a encore mis le feu au Real

En déclarant que sa décision de quitter le Real Madrid pour rejoindre la Juventus Turin avait été une décision facile à prendre, Cristiano Ronaldo a encore agacé les Merengue.



Cristiano Ronaldo n’en rate pas une. À son arrivée à la Juventus Turin, l’attaquant portugais avait fait savoir qu’il était heureux d’avoir rejoint une vraie famille, laissant entendre que le Real Madrid n’en était pas une pour lui. En Espagne, c’est en tout cas par ce son de cloche que les déclarations de la star portugaise avaient été prises. C’est le même cas de figure pour ses derniers dires. Ce mercredi, CR7 a ainsi fait savoir que sa décision de quitter le club merengue pour rejoindre la Juventus Turin au mercato avait été une décision facile à prendre.



« S’il continue comme ça, CR7 ne sera plus l’idole du Real Madrid mais une persona non grata »



Selon Mundo Deportivo, la température est encore montée d’un cran à la Maison Blanche. « Cristiano Ronaldo a mis le Real Madrid en furie, peut-on ainsi lire dans le quotidien catalan. Ses paroles ont agacé au plus haut point les supporters mais aussi le vestiaire merengue. Sans parler des dirigeants. Tous considèrent aujourd’hui que CR7 n’a plus de cesse que de rabaisser le Real Madrid, avec qui il a pourtant tout gagné. S’il continue comme ça, il n’en sera plus l’idole mais une persona non grata. »











butfootballclub.fr