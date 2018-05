Real Madrid: Les secrets de l’incroyable réussite de Zidane

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Mai 2018 à 14:26 | | 0 commentaire(s)|

Le samedi 26 mai, le technicien français Zinédine Zidane disputera sa troisième finale consécutive de ligue des champions sur le banc du Réal Madrid après avoir remporté les deux précédentes éditions. La question qui revient à l’esprit de plusieurs amateurs du football est de savoir quels sont les secrets de cette incroyable réussite de l’ancien international français?

L’on se souvient qu’en avril dernier, le journaliste Fred Hermel avait donné son avis sur les secrets de la réussite de zidane. L’homme de média indiquait que cette réussite de Zizou s’explique par son passage en Italie. Zidane a beaucoup appris des maîtres italiens qu’il a croisés lors de ses cinq années passées en tant que joueur à la Juventus de Turin. Même s’il est français, il a été trop influencé par le style italien.

« Zidane a passé ses diplômes d’entraîneur en France, et vit depuis bientôt 17 ans en Espagne. Mais ce n’est ni un entraîneur français, ni un entraîneur espagnol, c’est un entraîneur italien » , avait-t-il expliqué.

Pour nos confrères de l’AFP, l’origine de sa recette gagnante s’explique par son immense soif d’apprendre et de comprendre durant ses années de formation.

L’aspect psychologique aussi a beaucoup contribué dans la réussite de Zizou. Une fois devenu coach du Real en janvier 2016, il a transformé un groupe en perte de confiance en machine à gagner. Ce qui lui a permis de remporter deux C1 et une Liga en deux saisons.

« Je sais très bien comment fonctionne un vestiaire, j’y ai passé plus de 20 ans. Et ça m’a facilité beaucoup de choses » avait déclaré Zidane dans une récente interview.

Le sens du coaching gagnant, le fait de savoir utiliser certains joueurs de son équipe et le retour au classique du 4-3-3 pour mettre trois attaquants en orbite (Bale-Benzema-Ronaldo) prouvent, d’après Lacombe, qu' »il fait attention aux joueurs qu’il a pour être capable de changer d’organisation ».

Le fait qu’il ait aussi été entraîneur adjoint au côté des grands techniciens du football comme José Mourinho et Carlo Ancelotti l’a aussi aidé à être plus performant.

crédit photo: réalmadrid

Oscar Mbena

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook