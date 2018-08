Real Madrid - Navas: 'J'ai autant envie de m'en aller que de mourir' Le gardien de but costaricien évoluant au Real Madrid ne veut pas quitter le club merengue malgré l'arrivée de Thibaut Courtois.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Août 2018 à 00:33 | | 0 commentaire(s)|





"J’ai autant envie de m’en aller que de mourir"

Keylor Navas



Quel avenir pour Navas, triple champion d’Europe en titre, alors ? Sans Zinédine Zidane, son protecteur, le Costaricien, 31 printemps, aurait probablement été remplacé plus tôt par Florentino Pérez. Malheureusement pour lui, le coach français s’en est allé et ce jour a fini par arriver. Il dit pourtant clairement ne pas vouloir quitter le Real, à qui il appartient jusqu’en juin 2020. "J’ai autant envie de m’en aller que de mourir", a-t-il lancé sur les ondes de la radio espagnole



Lopetegui semble content de lui, il a le soutien des poids lourds du vestiaire madrilène, mais Navas ne part pas avec l’avantage face à Courtois. Pas du tout même. La faute à un nom pas assez ronflant ou à quelques erreurs passées ?











BeInSports

Et Keylor Navas dans tout cela ? Le Real Madrid a recruté Thibaut Courtois mercredi soir. L’international belge (26 ans), meilleur gardien de la Coupe du monde en Russie (demi-finaliste malheureux contre la France), a signé un contrat de six saisons et, comme l’a rapporté la presse ibérique, le club merengue a payé un montant initial de 35 millions d’euros pour s’attacher ses services. Le désormais ancien joueur de Chelsea sera le premier choix de Julen Lopetegui, le nouvel entraîneur du Real, cela ne fait guère de doutes.Quel avenir pour Navas, triple champion d’Europe en titre, alors ? Sans Zinédine Zidane, son protecteur, le Costaricien, 31 printemps, aurait probablement été remplacé plus tôt par Florentino Pérez. Malheureusement pour lui, le coach français s’en est allé et ce jour a fini par arriver. Il dit pourtant clairement ne pas vouloir quitter le Real, à qui il appartient jusqu’en juin 2020. "J’ai autant envie de m’en aller que de mourir", a-t-il lancé sur les ondes de la radio espagnole Onda Cero , jeudi, en pleine tournée nord-américaine de son équipe. C’est on ne peut plus clair, car il n'est pas suicidaire…Lopetegui semble content de lui, il a le soutien des poids lourds du vestiaire madrilène, mais Navas ne part pas avec l’avantage face à Courtois. Pas du tout même. La faute à un nom pas assez ronflant ou à quelques erreurs passées ?

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook