Réal Madrid: Ronaldo va-t-il quitter le club? Le président répond!

Après la victoire du Réal Madrid contre Liverpool (3-1) lors de la finale de la ligue des champions qui s’est jouée, samedi 26 mai 2018, Cristiano Ronaldo a laissé plané un énorme doute sur son avenir dans le club merengue. L’international portugais a indiqué qu’il allait tenir une conférence de presse dans les tous prochains jours après cette longue période où ses coéquipiers et lui ont écrit les belles pages de l’histoire du club de la capitale espagnole:



« Cela a été bon de jouer au Real Madrid. Je parlerai aux supporters dans quelques jours. Nous avons écrit l’histoire et maintenant il faut profiter de ce moment. L’avenir d’un tel ou d’un tel n’est pas important. Gagner des titres est ce qui compte le plus. On a marqué trois buts ce soir et on aurait pu en inscrire plus », a fait savoir Cristiano Ronaldo au micro de beIN SPORTS Espagne.



Même si le Portugais n’a pas brillé au cours de cette finale, il a tout de même savouré cette belle victoire aux côtés du héros du jour le Gallois Gareth Bale, qui a inscrit un doublé, offrant le titre à son équipe.



Après avoir pris connaissance de cette sortie médiatique de Cristiano Ronaldo, le président du Réal Madrid Florentino Pérez a réagi en indiquant que l’avenir du Portugais doit se dessiner avec les Merengue compte tenu de son contrat:



« Ne me demandez pas ces choses le jour où nous célébrons une Ligue des champions. Tout le monde a le droit de parler. Ici, l’important est le club. Nous fêtons tous ensemble cette Ligue des champions. Je ne parle pas des problèmes personnels d’un joueur. Il a été heureux, il est heureux et il continuera d’être heureux. Ce n’est pas qu’il peut rester ou pas, il a un contrat. Aujourd’hui, c’est la fête de tout le Real Madrid et je ne suis pas ici pour parler d’un joueur en particulier », a déclaré Florentino Perez dans des propos relayés par AS.



crédit photo: afrikmag