Real Madrid : Sadio Mané annonce la couleur avant la finale de la Ligue des champions !

Ce samedi aura lieu la finale de la Ligue des champions qui opposera le Real Madrid à Liverpool. À cette occasion, l’attaquant des Reds, Sadio Mané s’est montré confiant.



Ce samedi, Liverpool affrontera le double champion d’Europe en titre, le Real Madridpour le compte de la finale de la Ligue des champions. Alors que les Reds semblent logiquement outsider de cette rencontre, Sadio Mané pense que Liverpool a la qualité pour battre le Real Madrid.



Dans des propos relayés par AS , le Sénégalais annonce la couleur avant cette finale. « Pour nous, le match de samedi est l’une des rencontres les plus importantes de notre carrière. C’est vrai qu’ils ont de l’expérience et de la qualité. Nous les respectons beaucoup, mais nous avons les joueurs pour battre n’importe qui ».















Le10sport