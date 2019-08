Real Madrid: Zidane aurait appelé directement Sadio Mané

Jurgen Klopp est heureux. Il faut dire que le coach allemand a failli perdre l’un de ses meilleurs éléments pistés par de grands clubs. C’est le cas de Sadio Mané. Buzzsport.fr informe que l’enfant de Bambali a été contacté cet été par Zinedine Zidane? pour le convaincre à rejoindre le club de la capitale.



Mais il paraît que le profil de l’international sénégalais n’a finalement pas été validé par Florentino Pérez et malgré le coup de fil de Zidane, Mané est finalement resté chez les Reds. Pourtant, l’été dernier après la finale de Ligue des champions entre le Real et Liverpool, Perez a tout fait pour recruter Sadio Mané.



Après sa belle saison 2018-2019, c’est normal que l’attaquant des Reds attire encore les plus grands clubs. Vainqueur de la Ligue des Champions et co-meilleur buteur de la Premier League, Sadio fait actuellement partie des 5 meilleurs joueurs au monde. Sur le plan africain, il est finaliste malheureux de la coupe d’Afrique des Nations au mois de juillet dernier avec le Sénégal.