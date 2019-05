Real Madrid- Zinedine Zidane: « Je n’ai le pouvoir de rien. Ce qui est important, c’est de faire les choses ensemble » Le technicien français a repris sa place sur le banc de touche du Réal Madrid après l’humiliation infligée au club merengue en Ligue des Champions contre l’Ajax Amsterdam. Alors que la presse espagnole avait annoncé que Zinédine Zidane a la mainmise sur les recrutements des nouveaux joueurs, l’information a été récemment démentie par l’intéressé.

“Je n’ai le pouvoir de rien. Ce qui est important, c’est de faire les choses ensemble. Le président et la direction sont les plus importants et après seulement, vient l’entraîneur que je suis. Nous allons essayer de faire les choses ensemble. Je ne commande même pas chez moi”, avait-il ainsi expliqué en conférence de presse, rapporte Afrikmag.



C’est d’ailleurs ce que confirme Cadena Ser, en indiquant dans une récente publication que le technicien français n’a pas le dernier mot sur le sujet. Mais Zidane avait sa petite idée en ce qui concerne les gardiens de but. Alors que l’ex-champion du monde 1998 a décidé de faire partir Thibault Courtois pour prendre Keylor Navas comme son titulaire indiscutable, Zidane voulait par la même occasion aligner son fils Luca au rang de numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens. Mais cette initiative a échoué.



D’après la radio du Réal Madrid, l’état-major du club aimerait que la place de deuxième gardien revienne au jeune Andriy Lunin, recruté l’été dernier. Acheté 13 millions d’euros, l’Ukrainien a été prêté cette saison à Leganes et apparaît pourtant tout aussi inexpérimenté que Luca Zidane, puisqu’il a dû se contenter, pour sa première saison en Liga, de quatre maigres apparitions.



Ce n’est pas la seule initiative de Zidane qui a échoué. Le technicien français avait déjà fait de Paul Pogba la priorité de son recrutement, mais les dirigeants préféreraient Christian Eriksen, dont le coût du transfert serait plus abordable.

