Real Madrid : Zinedine Zidane déterminé à remporter la Ligue des champions L'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, s'est entretenu avec les journalistes avant le match de ce samedi contre Levante. Le Français a été interrogé sur son avenir au club ainsi que sur le reste de la saison, deux situations qui sont extrêmement liées.





« Vous ne savez jamais ce qui peut arriver dans le football. La seule chose que nous pouvons faire, est de continuer à gagner des matchs et remporter la Ligue des champions, a déclaré Zidane. Nous voulons vraiment remporter cette compétition, et nous ferons de notre mieux pour gagner le prochain match. »

Concernant son futur, il a noté : « peu m’importe ce qui va arriver l’année prochaine. Je suis ici pour penser à ce que je dois faire maintenant et préparer les matchs de Liga. Vous me dites que la Liga est terminée, mais je ne crois pas. Nous allons continuer à travailler et tenter de gagner tous les matchs. Ensuite la Coupe d’Europe, nous l’abordons avec la plus grande envie. Le Real en a beaucoup envie et nous allons tenter de faire en sorte qu’il en ait encore plus », a-t-il ajouté d’après les propos rapportés par MARCA.

Zinedine Zidane avait auparavant révélé que son avenir dépendait principalement des résultats des Merengues en Ligue des Champions.

Bien que le Real compte toujours un retard sur Barcelone, les résultats des derniers matchs sont plutôt positifs.



