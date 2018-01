Real Madrid: Zinédine Zidane s’exprime sur sa période difficile Dans quatre jours, l’entraîneur Madrilène Zinédine Zidane fêtera ses deux années à la tête du Réal Madrid. Un anniversaire qui arrive à un moment où le technicien français traverse une période très difficile avec l’équipe. Non seulement parce que les Merengues sont quatrièmes de la Liga et pointent à seize longueurs du Barça, mais aussi parce que les résultats ne sont pas du tout satisfaisants.

Il faut dire que cette mauvaise période que connaît le Réal Madrid ne met pas Zidane à l’abri d’un probable licenciement. En conférence de presse, Zidane a indiqué: « Je suis de passage ici. J’en suis parfaitement conscient. Personne n’est au-dessus du Real Madrid. Je crois en mes joueurs. Je les défendrai jusqu’à la mort. »

Pourtant, tout avait bien commencé pour le technicien français. L’on se souvient que le 18 août 2017, le Real Madrid venait de prendre le dessus sur le FC Barcelone en Supercoupe d’Espagne (5-1, sur l’ensemble des deux matchs), quelques jours après avoir remporté la Supercoupe d’Europe devant Manchester United (2-1) et quelques mois après avoir soulevé la Liga et une deuxième Ligue des champions d’affilée.

Mais après avoir réalisé ces très bons résultats, cinq mois après, un léger froid envahit le club de la capitale espagnole. L’équipe de Zizou vient de jouer son quatrième match sans victoire à vigo (2-2) . Une performance qui suscite déjà un certain malaise au sein du club et chez les supporters.

Zidane ne recrutera pas… Pour le média espagnol la Cadena Ser, Zidane a déclaré à ses joueurs qu’il ne recrutera pas, car ce sont eux qui ont gagné tous ces trophées et que c’est à eux, de sortir le Real de la crise.

L’histoire du Real Madrid ne joue en tout cas pas en faveur du double Z. Jorge Valdano intervenant au micro de la Onda Cero, a fait savoir : « À l’époque, il devait corriger Rafa Benitez. Aujourd’hui, il doit se corriger lui-même. Il a sa part de responsabilité parce qu’il y a un problème qui est clairement lié à l’entraîneur. »



