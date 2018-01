Real Madrid : la crise retombe sur Cristiano Ronaldo et Benzema À l'heure de désigner les responsables de la crise au Real Madrid, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo font presque l'unanimité… contre eux (le match gagné 1-4 ce jour face à Valence devrait leur faire du bien puisqu'impliqués dans 3 des 4 buts de leur équipe: ndlr).

L'embellie constatée dimanche face au Deportivo La Corogne (7-1) a fait long feu. Trois jours plus tard, le Real Madrid s'est incliné sur sa pelouse contre Leganés (1-2) en Coupe du Roi. Une élimination qui a réveillé la colère des supporters merengue. Lesquels réclament des têtes.



Le quotidien Marca a demandé à ses lecteurs, sur son site, quels joueurs méritaient d'être sauvés de la crise. Si Nacho Fernandez (84% d'opinions favorables), Luka Modric (79%), Daniel Carvajal (74e%) et même Gareth Bale (69%) conservent des partisans, ce n'est pas le cas de Karim Benzema et Cristiano Ronaldo.



L'international tricolore est pointé du doigt par 92% des votants ! Aucun autre membre de l'effectif ne fait pire. Suivent Théo Hernandez (87% d'opinions défavorables), Marcelo (76%) et Cristiano Ronaldo lui-même (même score). De quoi pousser un peu plus ce dernier à partir ?



Sylvain Opair



