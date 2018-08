Real Madrid: pas de panique, Modric va rester selon Lopetegui

Alors que les rumeurs d'un départ de Luka Modric vers l'Inter Milan se font insistantes ces derniers jours, Julen Lopetegui, l'entraîneur du Real Madrid, y coupe court. Il n'a "aucun doute" sur le fait que le Croate ne partira pas.



Après Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo, le Real Madrid pourrait perdre un nouvel élément majeur. En tout cas, le bruit court que Luka Modric pourrait faire ses valises, direction l'Inter Milan, qui réalise un mercato de premier plan. Mais pour Julen Lopetegui, cette hypothèse restera au stade des rumeurs. Dans les colonnes du quotidien As, le successeur de Zidane rassure les fans des Merengue: Modric va rester.



"C'est un joueur que j'adore, et il le sait"



"Le président a déjà répondu, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Modric est un joueur extraordinaire et nous l'attendons à bras ouverts", lance d'abord Lopetegui, qui a personnellement discuté avec le vice-champion du monde et lui a demandé de revenir à l'entraînement le 8 août "pour commencer le travail et voir s'il pourra être prêt le 15 août pour le premier gros objectif de la saison", à savoir la Supercoupe d'Europe contre l'Atlético de Madrid à Tallinn, en Estonie.



"Je lui ai dit que c'est un joueur que j'adore, et il le sait", poursuit l'ancien sélectionneur espagnol, avant d'ajouter: "Luka est un joueur de Madrid et il le sera encore. Je n'ai aucun doute. Nous l'avons apprécié et nous continuerons de l'apprécier." Arrivé en 2012 en provenance de Tottenham, le Croate, qui fêtera ses 33 ans en septembre, est sous contrat au Real jusqu'en 2020.



Rmc