Réalisation de chirurgie réparatrice au Sénégal : Restore Worldwide s’associe à Locafrique

Selon un communiqué de presse, cette mission médicale se déroulera du 4 au 10 décembre 2021. Les consultations et l’ensemble des interventions chirurgicales seront réalisés à l’Hôpital principal de Dakar. En raison de la vague actuelle de Covid-19, les mesures de sécurité seront renforcées et mises en œuvre in situ pour s’assurer que toutes les réglementations soient respectées, voire dépassées.



«L’équipe Restore et le Dr Obeng se lanceront dans cette mission humanitaire pour la 14e année consécutive. Dans le passé, de telles missions ont été menées au Gabon, au Guatemala, au Laos, au Mexique, au Nigeria et au Ghana, pays d’origine du Dr Obeng », lit-on dans le document.



La direction de l’Hôpital principal de Dakar, le Pr Abdou Razac Ndiaye et le Dr Lam sont ravis d’accueillir et de recevoir la mission médicale de cette année. « C’est une grande leçon d’humilité de pouvoir changer la trajectoire d’une collectivité et d’apporter de l’espoir à des personnes dévastées car elles ne ressemblent pas ‘aux autres’. Je suis très reconnaissant envers tous les bénévoles qui se sont joints à nous au fil des années, à ceux qui ont donné de l’argent, à ceux qui ont donné de leur temps et à ceux qui prient pour nous. Sans ces personnes, le travail que nous avons accompli n’aurait pas été possible », déclare le Dr Michael K Obeng.



L’équipe de cette année est composée de 34 volontaires médicaux provenant de cinq pays et de trois continents différents. Parmi les bénévoles qui font leur retour figurent Dawn Sutherland, ancienne cadre de Xerox et directrice des relations internationales de

Restore, le Dr Barry Freeman, chef du service d’anesthésie chez MiKO Plastic Surgery à Beverly Hills, et le Dr Paa-Ekow Hoyte-Williams, chef du service de chirurgie plastique de l’hôpital universitaire Komfo Anokye à Kumasi, au Ghana. Le Dr Mehmet Atila, directeur de The Medical Inn à Düsseldorf, en Allemagne, et le Dr Bertin Dembele, du Mali, figureront aussi sur la liste des volontaires.



La mission médicale au Sénégal a été rendue possible par le directeur général de Locafrique, Khadim Ba, qui partage les mêmes sentiments que le Dr Obeng, à savoir qu’une nation saine est une nation riche.



« Nous sommes très heureux de faire partie de cette mission médicale humanitaire désintéressée qui permettra sans doute à nos communautés d’accéder à des soins de santé de classe mondiale qui sont généralement hors de leur portée », conclut le directeur général de Locafrique, M Khadim Ba.

