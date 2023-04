Réalités économiques, politiques et social du Sénégal

Le Sénégal est un pays d'Afrique de l'Ouest, borné du Nord au Sud par la Mauritanie, le Mali, la Guinée Bissau et la Guinée Conakry. Il entoure tout au long la Gambie. Son Littoral, au climat relativement humide et ouvert sur l'océan atlantique dans la partie la plus occidentale du Sahel. Près de la moitié des 15,4 millions d'habitants en 2016 que compte le pays se concentrent autour de Dakar et des zones urbaines.



Le Sénégal est l'un des pays les plus stables d'Afrique. Depuis son indépendance en 1960, il a connu trois grandes alternances politiques, toutes pacifiques. Une alternance en 2000 où Abdou Diouf cédait le pouvoir à Abdoulaye Wade. En 2012 où Abdoulaye Wade cédait les règnes à Macky Sall le 02 /04 /2012 de manière pacifique.



Le dernier scrutin du 24 février 2019, a été marqué par une forte participation de 66,23 % et s'est soldé par une victoire du président MackySall avec 58,27% des suffrages face à l'ancien premier ministre ldrissa Seck avec 20%, Ousmane Sonko avec 15%. EL hadji Sall avec 4,7 % et Madické Niang avec 1,48 %. Le président sortant qui avait effectué un mandat de 7 ans a été réélu pour un mandat de 5ans en vertu du referendum constitutionnel de mars 2016 qui a réduit la durée du mandat présidentiel et la mise à deux mandats.



Le Sénégal a la situation économique des pays pauvres c'est-à-dire espérance de vie est de 60,7 ans, la croissance démographique de 2,9, population 15,7 millions d'habitants, taux d'alphabétisation à partir de 15 ans et plus est de 55,6 %. L'islam est la plus forte religion avec 94% de fidèle suivi du christianisme avec 4% et l'animisme avec 2%.



L’Indice de Développement Human (I.D.H.) place le Sénégal aux 162 Xilème places sur 188 pays. Le Produit Intérieur Brut (PIB) en 2017 est de 16,37 milliards de dollars, le Produit Intérieur Brut (PIB) par habitant étant de 1033 dollars en 2017. Son taux de croissance étant de 6,5 % en 2015, 6,6 % en 2016 et 7.2 % en 2017. Son taux d'inflation était de 2% en 2016 d'après la Banque Mondiale (B.M). Ses principaux clients en 2015 sont: le Mali, la Suisse, l’Inde, et la Cote d'Ivoire GTA-GTIS. Ses principaux fournisseurs en 2015 sont : la France, le Nigeria, la Chine. L’Inde GTA-GTIS.



La part des principaux secteurs d'activités dans le Produit Intérieur Brut (PIB) est : secteur primaire 15%, secteur secondaire 21%, secteur tertiaire 64%. Le taux de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) est de 6,8 % de variation. L'Indice de Perception de la Corruption (I.P.C) en 2016 est de 64 IIème sur 168 pays. Le scrutin présidentiel de Mars 2000 a permis au pays de connaitre sa première alternance politique depuis les indépendances, victoire d'Abdoulaye Wade Sur Abdou Diouf qui était en fonction depuis 1981. Le Sénégal a connu quatre présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall.



Malgré tous ces efforts le Sénégal, mon pays, est marqué par une détérioration des termes de I ‘échange c'est-à-dire nos produits ne sont pas vendus à leurs justes valeurs. Je veux parler de l'arachide, de la noix d'acajou, des matières premières telles que les phosphates, la bauxite, le marbre, I ‘or, le diamant et les ressources halieutiques dont les licences de pêches sont illicites. Le pillage des ressources minières, gazières et pétrolières est aussi une réalité au Sénégal. Le détournement de biens publics, l‘enrichissement illicite, la manipulation de la constitution, le manque de vision et de leadership des dirigeants politiques, le trafic de drogue dans le milieu politique, la corruption, le blanchissement d'argent, les leaders qui aident à piller les ressources du pays est également un fléau qui gangrène l'espace politique.



Le manque de séparation des pouvoirs c'est à dire l'exécutif qui contrôle les autres pouvoirs qui sont le judiciaire et le législatif , le multipartisme qui dérange , l'éligibilité des candidats d'ex leaders prisent en flagrant délit de possession de faux billets de détournement des biens de l'Etat, ou en possession de diplômes falsifiés où qui ont commis des crimes passionnels et qui se retrouvent avec, un poste ministériel. La majorité écrasante à l'assemblée Nationale du parti au pouvoir qui ne permet pas à l'opposition de pouvoir dire non à tout ce qui n' est pas bon pour ce pays. Le nombre exorbitant de candidats et de médias qui ne divulguent pas la vérité sur les politiques, l'accaparement du pouvoir par une entité qui se dit majoritaire et qui ne prend pas en compte la protection des minorités ethniques et religieuses, la limitation du mandat est un grand problème au Sénégal, la liberté d'expression et la démocratie qui peuvent être bafoués par la corruption et l'achat de conscience et aussi par l‘article 80.



Le problème de la déontologie du métier, les insultes à l'Assemblée Nationale et dans les médias, les fausses accusations et la préméditation des audits toujours bafoués parce que ce qui doivent être audités ont rallié le pouvoir. La falsification des élections, des ordonnances qu'on prenait pour voter, des mineurs et des étrangers qui détenaient la carte d'identité nationale, les morts qu’ on a attribués la carte d'identité nationale et qu'on a ait Voter, le compte rendu sur la bonne gouvernance du pays le mandat est un problème majeur.



Sur le plan social, on note une xénophobie sectarisme/d'ordre ethnique et religieuse je veux parler des catholiques et des casamançais qui n’ont pas Occupés le poste de premier ministre depuis le président Abdou Diouf alors qu'au temps du président Senghor qui était catholique, le premier ministre était d'une autre religion. Elle se caractérise même dans le sport où le Casa-sport a eu du mal à monter en première division. La centralisation sauvage de l‘économie vers la capitale qui ne permet pas une décentralisation équilibrée vers les autres régions favorisant 1'exode rurale, le chômage, le banditisme, la prostitution, 1le vol. l'agression qui est dû à la faim.



Le non investissement en Casamance, le pillage des ressources de la région naturelle depuis 60 ans d'expérience qui accélèrent une déforestation de la nature. de l'environnement sans en contre parti investir sur dos usines de transformations de fruits, de la pomme, de la noix et du jus d'anacarde, des produits qui sortent de l'élevage de l'agriculture, des produits halieutiques et maraîchers le désenclavement de manières routières, ferroviaires, portuaires d’aéroportuaires et autoroutières chose qui a sombré le grenier du Sénégal 38 années de conflits, Je veux profiter de I ‘occasion pour prier pour l'aéroport international de la Casamance à Tobor, les ports internationaux à Kafountine et à Ziguinchor.



Au Sénégal, on note également le niveau de chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus évaluées au quatrième trimestre de l'année 2018 à 14,3%. Ce phénomène plus noté en milieu rural où 16,0 % de la population active est au chômage contre 12,5 % en zone urbaine. Selon le sexe, le chômage affecte d'avantage les femmes 24,1 % que les hommes estimés à 6,2 %o. Le problème social majeur au Sénégal reste le non formation, l'employabilité de la jeunesse l'emploi de la jeunesse et l'industrialisation du pays. Or tous ces fléaux sont d'ordres continentaux cause pour laquelle l'on ne saurait parler du Sénégal sans parler du continent africain raison pour laquelle je demande la parole au nom des sans voix pour parler d'abord au Sénégal mais aussi à l'Afrique

Oh Sénégal terre de mes aïeux, qui disposent du pétrole.



Le pétrole est un or qui est beaucoup prisé et source de conflit. Prisé car beaucoup de chose dérive de lui. Le gaz butane, du propane pour le chauffage domestique, du goudron pour les routes, de l'essence et du carburant pour les voitures, du kérosène pour les avions etc. Alors s'il te plait fait tout pour ne pas avoir un maigre pourcentage pour ton pétrole car il est source de richesse. Profites-en pour créer des autoroutes en collaboration avec ces différents pays pour la libre circulation des biens et des personnes pour l'écoulement des marchandises et des produits locaux.



Autoroutes Dakar-Tivaouane, Dakar/Ziguinchor, Dakar/Saint Louis, Saint-Louis/Ziguinchor, Dakar /Bamako, Dakar/Tambacounda. Dakar/Kaolack Dakar/Nouakchott, Dakar Banjul, Dakar/Conakry, Dakar/Bissau/



