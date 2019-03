Rébellion à Pastef : Des militants défient Sonko et... félicitent Macky Sall

Le Pastef/ Les patriote est secoué par une fronde. Un groupe de militants de Kaolack ont mis sur pied une structure dénommé Pastef/ Front République. Ces frondeur avec à leur tête Aliou Racki Sall, ont décidé de reconnaitre les résultats de l’élection, rejetés par leur leader Ousmane Sonko.



Ils félicitent Macky Sall « pour sa brillante réélection » et lancent un appel à leurs camarades à répondre favorablement à l’appel au dialogue lancé par ce dernier, selon un communiqué repris par Walf Quotidien.



D’après le journal, Me Mbossé Sow qui dirige la coordination Pastef à Kaolack, ne donne aucun crédit audit communiqué. Interrogé, il souligne qu’Aliou Raki Sall qui se présente comme étant le secrétaire général de la cellule des cadres du département de Kaolack, n’est en réalité chargé que de la permanence du parti.



Mieux, il signale qu’il a été suspendu suite aux soupçons de collusion avec l’es adversaires. « Quand nous l’avons démasqué, nous lui avons signifié sa mise à l’écart ce samedi. Et curieusement, nous découvrons son communiqué le dimanche », explique le coordonnateur, qui promet une réaction officiel du parti sur cette affaire.

