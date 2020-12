Rébellion armée en Centrafrique Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Décembre 2020 à 19:05 | | 0 commentaire(s)|

LE préSidENT ToUAdérA MENAcE LE GéNérAL bozizé Dans son édition d’hier, « Le Témoin » quotidien avait écrit que la Centrafrique risque de plonger dans le chaos avant, pendant et après la présidentielle du dimanche 27 décembre prochain. Une élection de tous les dangers compte tenu de l’invalidation de la candidature de l’ancien président de […] LE préSidENT ToUAdérA

MENAcE LE GéNérAL bozizé

Dans son édition d’hier, « Le Témoin » quotidien avait

écrit que la Centrafrique risque de plonger dans le chaos avant,

pendant et après la présidentielle du dimanche 27 décembre

prochain. Une élection de tous les dangers compte tenu de

l’invalidation de la candidature de l’ancien président de la République et ex-Cemga, le général François Bozizé renversé en

2013 par la Séléka, une coalition armée à majorité musulmane. Un service européen de renseignements contacté par

« Le Témoin », avait fait savoir que le général François Bozizé

avait été aperçu en tenue militaire en zone rebelle lors d’une

réunion de guerre qu’il avait, lui-même, présidée avec son étatmajor de brousse. Nous ne savions pas si bien dire puisque

hier, mardi 16 décembre 2020, le président de la République

centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a sorti un communiqué pour dénoncer les velléités criminelles du général François Bozizé qui s’est retranché dans son fief de Bossangoa à

400 km de Bangui. Dans le dit communiqué, le gouvernement

du président Touadéra dénonce et menace : « Il est fait mention d’un plan de déstabilisation du pays en cours d’exécution

dont le commanditaire (Ndlr : Bozizé) est d’ailleurs connu de

tous et se trouve actuellement retranché à Bossangoa. Cette

situation suscite des interrogations quant aux objectifs et opportunités d’un tel plan, surtout que le pays est engagé dans

un processus électoral devant aboutir au choix d’un nouveau

président de la République et des députés. A la veille des

échéances électorales tant attendues, le gouvernement estime qu’il est inacceptable de mettre en péril ce grand rendezvous politique et démocratique et de déstabiliser le pays (…)

C’est pourquoi, depuis hier (Ndlr : 15 décembre 2020), le gouvernement, en collaboration avec la Minusca (Ndlr, Mission

des Nations unies en Centrafrique), a pris toutes les dispositions nécessaires par parer à toutes velléités visant à créer des

troubles dans le pays et perturber le processus électoral en

cours » lit-on dans le communiqué gouvernemental. En tout

cas, le chef de l’État, Faustin Archange Touadéra, prend la communauté internationale et les casques-bleus de l’Onu déployés en Rca à témoins !



