Rebeuss/ Abdou Bara Dolly: « La prison est dure... » Abdou Bara Dolly, tête de liste de Yewwi Askanwi de Mbacké, croupit toujours en prison pour avoir tenu des propos injurieux à l’encontre du Chef de l’État. Il a été cueilli par les forces de l’ordre et présenté au procureur.

Abdou Bara Dolly, placé sous mandat de dépôt pour offense au Chef de l’État, diffusion de fausses nouvelles et diffamation. Le malheur pour le chef religieux, c’est qu’il n’est pas habitué à vivre ce calvaire.



Le parlementaire, rendu visite par un de ses proches, confie : «la prison est dure. Je n’ai jamais reçu de plainte de ma vie. C’est la première fois que j’entre en prison», lit-on.



Toutefois, l’homme qui s’est confié à ‘’SourceA’’ ne dit pas si oui ou non, le député a regretté ses propos tenus contre le Chef de l’Etat.



