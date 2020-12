Rebeuss: Assane Diouf entame une grève de la faim

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Décembre 2020

Assane Diouf a entamé depuis vendredi, une grève de la faim. L’insulteur public n°1, ne compte pas interrompre sa grève tant qu’il n’aura pas obtenu gain de cause. Ce, malgré sa maladie et la double fracture qu’il traîne depuis un mois.



Ainsi, Me Ciré Clédor Ly, avocat d’Assane Diouf, confie que son client lui avait dit personnellement qu’il allait observer une grève de la faim dès ce lundi. Pour ce qui est des raisons de cette grève, la robe noire dira qu’Assane Diouf « est victime d’une injustice ». « Le tribunal qui le garde est incompétent. La loi devait le libérer d’office. Parce que, après sept mois de détention, il n’y a pas eu d’enquête ».



A retenir qu'Assane Diouf a été cueilli à son domicile à Guédiawaye, en juin dernier, par les forces de l’ordre et placé sous mandat de dépôt. Il a introduit plusieurs demandes de liberté provisoire, qui ont toutes été rejetées.

