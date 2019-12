Rebeuss: Dr Babacar Diop grièvement blessé

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Décembre 2019 à 15:13

L’information vient d’être donnée par la cellule de communication des Fds. Leur Secrétaire général, placé sous mandat de dépôt avec Guy Marius Sagna et Cie, «a été tabassé ce vendredi par quatre gardes pénitentiaires à la Mac de Rebeuss».

Ils indiquent que Dr Babacar Diop est en ce moment, blessé. Les forces démocratiques du Sénégal disent tenir pour responsable l’administration pénitentiaire et le gouvernement du Sénégal de tout ce qui arriverait à la victime.

