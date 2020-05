Rebeuss : Imam Harouna Ka et 18 de ses fidèles libérés

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Mai 2020 à 21:50 | | 0 commentaire(s)|

Imam Harouna Ka et 18 de ses fidèles, arrêtés par la Police de Reubeuss ont été libérés. Ces derniers, s’étaient enfermés dans une mosquée pour prier.



Placés en garde à vue au Commissariat de Rebeuss pour rassemblement dans un lieu de culte et violation du couvre-feu, ils recouvrent la liberté non sans avoir été recadrés face à cette erreur.



A retenir qu’ils ont été dénoncés par un de leurs voisins.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos