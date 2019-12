Rebeuss : Mbaye Diop, 65 ans, retrouvé mort dans son magasin Mbaye Diop, un commerçant de fer de 65 ans a été retrouvé mort dans son magasin, hier, vers 13 h, au quartier de Reubeus. Selon L’As qui donne l’information, c’est l’odeur forte, venant du magasin qui a poussé ses voisins à défoncer la porte, avant de trouver le corps en état de décomposition avancée. Ses amis et ses voisins avaient constaté son absence depuis 4 jours, mais pensaient que Mbaye Diop avait voyagé, indique le journal. Les sapeurs pompiers qui ont d’abord voulu l’enterrer sur place à cause de l’état du corps, ont finalement pu l’acheminer à l’hôpital.

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Décembre 2019 à 12:32 | | 0 commentaire(s)|



