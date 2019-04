Rebeuss : Ousmane Diop, accusé de proxénétisme décède

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Avril 2019 à 20:21 | | 0 commentaire(s)|

En détention à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss, Ousmane Diop est décédé hier dimanche. Son nom a été cité dans l’affaire de l’hôtel Hawaï de Nord-Foire.



Accusé de proxénétisme, le vieil homme avait été condamné par le tribunal à 1 mois ferme alors que le procureur réclamait 1 an contre lui. Son avocat, qui s’était indigné qu’un homme de son âge soit traîné en justice, qualifiait le procès de « honteux ».



La source précise qu’Ousmane Diop a rendu l’âme dans sa cellule de prison à Reubeuss. Et, son corps a été acheminé à la morgue de l’hôpital A. Le Dantec.



Leral



