Rebeuss: des détenus passent la nuit dans les toilettes

Mercredi 3 Juillet 2019

Ce mardi, en marge de la conférence de la presse organisée par la famille de Baye Modou Fall dit Boy Djinné, le président de l’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (ASRED), Ibrahima Sall a déploré les mauvaises conditions de détention en prison.



Il a fait savoir que le rapport intitulé « World prison population » a classé le Sénégal comme étant le 3e pays en Afrique de l’Ouest qui compte le plus de détenus. « Cela est extrêmement grave dans un pays qui se présente comme une exception démocratique. La prison de Rebeuss date de 1889 et sa capacité d’accueil est largement dépassée. Il y a des détenus qui passent même la nuit dans les toilettes», a-t-il déclaré.



Avant d'ajouter rapporte le quotidien L’Evidence : « Si je prends l’exemple de la chambre 9, sa dimension est de 12 mètres sur 8 mètres et il y a plus de 210 détenus. Il appartient au Président Macky Sall de prendre ses responsabilités face à cette situation d'une extrême gravité. Au Sénégal, les gens vont facilement en prison. Et c’est grave ! ».

