Reboisement de l’autoroute Ila Touba : Les travaux d’aménagement des sols entamés

Le ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Alioune Ndoye, a lancé les travaux d’aménagement des sols, en vue du reboisement de l’autoroute Ila Touba, a constaté l’APS, mardi, à Notto Diobass, dans la région de Thiès (ouest).



La préparation des sols va durer un mois, a-t-il précisé lors du lancement des travaux.



L’autoroute Ila Touba, qui s’étend sur 113 kilomètres, sera bordée de part et d’autre, de 42.500 arbres, selon Alioune Ndoye.



L’ambassadeur d’Israël au Sénégal a pris part au lancement des travaux. Son pays va y contribuer en mettant en place un système ‘’goutte à goutte’’ d’arrosage des plants.



L’autoroute sera entourée d’arbres ornementaux et de brise-vent, selon Alioune Ndoye.



Il a invité les gouverneurs des régions de Diourbel (centre) de Thiès, les élus des communes que traverse l’autoroute aussi, à s’impliquer dans la préparation des sols et le reboisement.



Le 9 août 2020, à l’occasion de la Journée nationale de l’arbre, Macky Sall avait demandé au ministère de l’Environnement et à l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte, de planter des arbres le long des autoroutes.



Les travaux seront conduits par la direction des Eaux et Forêts, Chasses et Conservation des sols.



Des jeunes recrutés par le ministère de l’Environnement, dans le cadre du programme gouvernemental ‘’Xëyu ndaw ñi’’ (des emplois pour les jeunes), vont prendre part au reboisement des autoroutes, qui va démarrer après l’aménagement des sols, selon Alioune Ndoye.



Outre l’embellissement, l’adoucissement du climat et la séquestration des gaz à effet de serre provenant de la pollution des voitures, ‘’ l’arbre est le moyen le plus efficace pour (…) éviter les éboulements, les effondrements et les inondations ’’ autour des routes, a-t-il souligné.









APS