Rebondissement : Karim Wade a pris une grande décision contre l’Etat du Sénégal

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Novembre 2018 à 13:21 | | 5 commentaire(s)|



Cliquez-ici pour regarder plus de videos Alors que l’écho d’un retour à Dakar se fait de plus en plus assourdissant, Karim Wade affine ses plans pour pouvoir se poser délicatement dans la capitale sénégalaise.



L’un de ses avocats, Me Michel Boyon, a affirmé hier sur la France 24, que Wade fils veut poursuivre l’Etat du Sénégal devant le Conseil des droits de l’homme de l’Onu et devant la Cour de Justice de la Cedeao. Une décision qui changerait beaucoup de choses.



​En effet, par ces poursuites, Karim Wade et son entourage veulent obliger Dakar à réexaminer sa condamnation par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei), conformément à la demande du Comité des droits de l’homme de l’Onu. Selon Me Boyon, cette demande gèle d’office l’arrêt de la Crei condamnant Karim Wade.



Et, par ricochet, d’après l’avocat, ce rebondissement permet au candidat du Pds de pouvoir participer à la prochaine présidentielle.













Senenews





