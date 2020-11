Rebondissement dans l'affaire Doudou Faye: deux pères de migrants mineurs arrêtés Doudou Faye, 14 ans, mort lors de la traversée pour rallier l'Espagne et qui avait été poussé à faire ce voyage par son père a eu moins de chance que deux autres mineurs qui avaient voyagé avec lui dans la même embarcation. Mais leurs pères ont aussi été arrêtés.

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Novembre 2020

Les deux mineurs avaient été embarqués par leurs parents dans la même pirogue.



L'un des deux rescapés , âgé de 17 ans, assure que Doudou est mort "dans ses bras".



Le père du défunt Mamadou Lamine Faye et les deux autres mis en cause ont été déférés ce vendredi. Pour rappel, Doudou Faye a été embarqué par son père dans une pirogue pour rallier l'Espagne, à l'insu de jeune homme ainsi que de sa mère, divorcée. Il n'atteindra jamais les côtes espagnoles, ayant succombé en cours de voyage et jeté à la mer.



