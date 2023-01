Rebondissement dans l’affaire Idrissa Goudiaby tué à Ziguinchor : Le procureur attaque la décision du juge d’instruction Suite et pas fin de l’affaire Idrissa Goudiaby, ce jeune taximan tué à Ziguinchor, lors de la manifestation interdite de Yewwi Askan Wi. Le parquet et le juge d’instruction sont à couteaux tirés. En effet, le procureur attaque la décision du juge d’instruction. Il a fait appel de l’ordonnance du magistrat instructeur, qui avait rendu un refus d’informer, rapporte "Les Echos".

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Janvier 2023

L’information qui a été ouverte par le ministère public qui a fait son réquisitoire pour saisir le juge, n’a pas été faite.



Le magistrat instructeur a demandé au procureur de mieux se pourvoir, en rendant une ordonnance de refus d’informer.



Et le parquet ne veut pas faire un réquisitoire supplétif, mais a procédé à un appel de l’ordonnance, convaincu que son réquisitoire est clair et précis et que le juge doit s’y conformer.



Le dossier est renvoyé devant la Chambre d’accusation, qui doit trancher.



Rappelons qu’Idrissa Goudiaby et Alexis Diatta ont été tués lors des évènements du 17 juin dernier. Idrissa Goudiaby a été tué à Ziguinchor alors que Alexis Diatta a été tué à Bignona.



Après une autopsie, qui a conclu à une mort par objet contondant, pour Idrissa Goudiaby, une seconde expertise a abouti à une mort par balle.



De quoi donner du fil à retordre au chef du Parquet de Ziguinchor, qui avait voulu une troisième expertise avant de se résigner à rendre à la famille du défunt le corps, afin qu’elle procède à son enterrement.









