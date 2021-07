Rebondissement dans l’affaire Locafrique: 3 mois de prison ferme pour Khadim Bâ Rebondissement dans ce qu’il est désormais convenu d’appeler l'«affaire Locafrique ». La première Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Dakar a infligé une peine de prison à Khadim Bâ, dans le dossier qui l’oppose à son père Amadou Bâ.

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Juillet 2021

Dans sa décision de ce jeudi 29 juillet 2021, nous dit « L’As », elle condamne Bâ fils à deux ans de prison, dont trois mois ferme. En plus de cette peine, Khadim Bâ devra payer 12 milliards FCfa, en guise de dommages et intérêts à son père.



Le juge a également ordonné l’exécution provisoire de la décision et fixé la contrainte par corps au maximum.



Pour rappel, Khadim Bâ était poursuivi pour faux et usage de faux, association de malfaiteurs, abus de biens sociaux et escroquerie.



