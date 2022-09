Recel de ferraille : Badara Sène achète chez des mineurs et écope d’un mois avec sursis

Pour 30 kilos de ferraille acquis auprès de jeunes de moins de 13 ans, Badara Sène n'a dépensé que la modique somme de 20 mille francs Cfa. En achetant cette marchandise à ce vil prix, le ferrailleur ne pouvait pas ignorer la valeur réelle de ces barres de fer. Mais il a choisi de faire fi de l'orthodoxie qui doit gouverner un bon acheteur. Ce qui lui a valu sa comparution hier au Tribunal de Grande Instance de Dakar, pour recel sur des biens provenant d'un vol en réunion.



Face au juge, mentionne "L'As", le prévenu a reconnu sans ambages les faits. « On a trouvé de la ferraille par devers moi. Ce sont des jeunes qui me l’ont vendue. La première fois qu’ils se sont présentés à moi, j’ai décliné leur offre, car j’avais des doutes sur l’origine de ces barres de fer. La deuxième fois, ils sont venus avec de grandes personnes, en me faisant croire qu'ils les ont ramassées à Mbeubeuss », a-t-il dit.



Le juge lui fait savoir que le matériel a été volé dans un lycée de la place et principalement, dans une salle de SVT. Abondant dans le même sens, le procureur dira que le matériel volé est du Statiscom et sert à observer les microbes dans un laboratoire. « Que cela ne se reproduise pas car vous êtes jeunes. Il ne faut pas acheter de matériel venant des jeunes de moins de 13 ans. Vous avez 20 ans, mais vous semblez avoir moins que ça », a remarqué la parquetière, qui a requis l’application de la loi.



D'après l'avocat de la défense Me Kayossi, son client ne connaît pas le Satiscom. Il n'a vu que le matériel et a saisi l'opportunité pour l'acheter. A l'instar du parquet, il sollicite une application bienveillante de la loi. Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, Badara Sène a été condamné à un mois avec sursis.