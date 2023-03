Recensement de la population : L’Unicef fournit 580 tablettes à l’Ansd

Selon un communiqué de presse, l’Unicef appuie ainsi le Système statistique national (Ssn) dans son dispositif de collecte de données pour une meilleure prise en compte des enfants, en comblant le gap sur certaines données notamment celles relatives aux enfants de la rue. En effet, dans son dispositif de collecte, l’Ansd prévoit de recenser la population dite flottante, ce qui permet de capter ces enfants que l’on retrouve hors de leur foyer.



L’Unicef informe qu’elle accompagne aussi l’Ansd pour la production et l’analyse de données de qualité, désagrégées par âge et selon le milieu de résidence. La production de ces données permet de suivre non seulement les progrès sur les droits des enfants mais plus généralement les indicateurs sur les Objectifs de Développement Durable.



«L’Ansd dans sa mission de coordination du Système statistique national du Sénégal prend en charge les besoins en données statistiques de qualité pour les orientations mais aussi le suivi-évaluation du Plan Sénégal émergent. Le cinquième Recensement général de la population est aussi l’instrument de choix unique en son genre pour renseigner les indicateurs Odd de l’agenda 2030 des Nations-Unies en plus de l’agenda 2063 de l’Union Africaine », a précisé Aboubacar Sédikh Bèye, directeur général de l’Ansd.



«Les données sur les enfants sont vitales. Vitales pour les connecter aux services sociaux essentiels. Vitales pour éclairer les réformes qui seront menées en leur faveur. Vitales pour tenir l’ensemble des parties prenantes responsables du respect de leurs obligations envers tous les enfants », a déclaré Silvia Danailov, la représentante de l’Unicef au Sénégal. Elle a indiqué que l'unicef a une longue tradition de transformation des données en action pour améliorer la vie des enfants et des adolescents. «En disposant des données de qualité sur les enfants, les décisions peuvent être mieux informées, plus équitables et plus susceptibles de protéger leurs droits », a-t-elle poursuivi.



