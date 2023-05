Recensement des lieux de commerce: Le démarrage effectif de la campagne prévu ce mercredi, au marché Tilène de la Médina Le Ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises procèdera, le mercredi 31mai 2023, à partir de 9 heures, au marché Tilène de la Médina, au démarrage effectif de la campagne de recensement des lieux de commerce. L’objectif est de mettre à jour la cartographie des lieux de commerce du Sénégal.

Des volontaires recrutés sur autorisation de Monsieur le Président de la République, dans le cadre du programme XEYU NDAW ÑI, seront déployés.



Afin de rendre plus efficace ce travail de terrain, une application mobile a été développée pour les volontaires ainsi que pour les agents de la Direction du Commerce intérieur en charge de la supervision des activités.



Les volontaires auront à recenser le nombre de commerces existant sur le territoire régional (boutiques de détail, demi-grossistes, grossistes etc.) et à les géolocaliser avec un QR code d’authentification personnalisée.



Pour cette première phase, 30 000 lieux de commerce devront être visités dans Dakar. La centralisation des données recueillies permettra de disposer d’informations fiables certifiées et essentielles dans la prise de décision.



Le Ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises invite les commerçants et les consommateurs à œuvrer à la réussite de cette campagne de recensement qui constitue un nouveau jalon posé dans le cadre de la lutte contre la vie chère.





