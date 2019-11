Récépissés de l’Etat aux homosexuels, films porno tournés dans un cimetière, mariages homosexuels célébrés le jour du Gamou… les graves révélations de Mame Matar Guèye Mame Matar Guèye ne s’est pas limité à approuver la sortie du khalife général des Tidianes lors du Gamou 2019, demandant à l’Etat d’agir contre l’homosexualité et la franc-maçonnerie. Le vice-président de l’Ong Jamra a fait de nouvelles révélations sur le sujet.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2019 à 09:28

«Comment un Etat peut se glorifier d'avoir structuré l’article 319 du Code pénal qui condamne les unions contre-nature, pour en même temps consacrer aux associations d’homosexuels et de lesbiennes, des récépissés comme pour les partis politiques et les dahiras. C'est paradoxal », a, en effet, confié Mame Matar Guèye à Seneweb.



C’est pourquoi, a-t-il poursuivi, Serigne Babacar Sy Mansour « n'a pas tort de parler d’impunité». Et d’ajouter: «A titre d'exemple, au mois de juillet, la presse s'était fait l'écho d'un scandale organisé par un gang de lesbiennes dans le quartier de Thiaroye Leona. En plus, il y a des mariages homosexuels qui ont été célébrés le jour du Gamou. A Kaolack, il y a eu des tournages de films pornographiques dans un cimetière.»



Affirmant son soutien au khalife général des Tidianes, Mame Matar Guèye a annoncé une série de visites prochainement dans les foyers religieux. « Nous serons à Tivaouane pour remercier et féliciter le Khalife pour sa position sur la question. Ensuite, nous irons à Touba, Ndiassane, Médina Baye, Yoff, et partout pour inviter les autres guides religieux à s’approprier les propos de Serigne Babacar Sy Mansour. Ensuite, nous irons rencontrer l’Eglise avec qui nous partageons le même combat», a-t-il, en effet, déclaré, non sans inviter la population à combattre l’homosexualité, une pratique rejetée par toutes les religions.

