Réception d’un premier lot de vaccins anti COVID-19 : La Coalition de Me Ousmane Sèye félicite Macky Sall La Coalition pour l’Émergence / TaxxawuSénégal a réaffirmé son soutien et félicité le président de la République Macky Sall, qui vient de réceptionner un premier lot de vaccins pour la prévention contre la pandémie de la COVID-19, ce 18 février 2021.

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Février 2021 à 08:45 | | 0 commentaire(s)|

« Le président de la République vient d’administrer la preuve irréfutable qu’il se soucie plus que tout autre de la santé et de la protection du peuple sénégalais. Cependant, comme il l’a dit lui-même : « ne lâchez pas le port des masques et les gestes barrières par ce que la vaccination a démarré », a déclaré Me Ousmane Sèye, leur Coordonnateur national

.



La Coalition Pour l’Émergence / Taxxawu Sénégal appelle la population à la vigilance, à la mobilisation et à la résilience, pour se vacciner en masse, afin de vaincre définitivement la pandémie de la COVID-19.



« Ce combat contre la COVID-19 est la seule priorité nationale et doit être celui de tous les Sénégalais », conclut le communiqué reçu.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos