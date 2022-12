Recettes de l’état : La belle performance des Impôts et de la Douane L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié les repères statistiques de septembre 2022. L es recettes de l’Etat sont évaluées à 310,4 milliards de Fcfa contre 245,0 milliards de FCFA au mois précédent, soit un excédent de 65,4 milliards de Fcfa en rythme mensuel. Selon l’Ansd, cette performance s’explique parla progression enregistrée par les recettes non fiscales (+43,1 10 milliards de Fcfa) et les recettes fiscales (+22,4milliards de Fcfa).

En évolution annuelle, les recettes totales de l’Etat se sont accrues de12,2%.Au cours du troisième trimestre de l’année 2022, les recettes budgétaires sont chiffrées à 2378,7 milliards de Fcfa, marquant ainsi un saut de 23,2% par rapport au troisième trimestre de l’année précédente.



Par ailleurs, les salaires (+0,9%) et l’effectif (+0,1%) de la fonction publique ont connu une hausse par rapport au mois précédent. En revanche, les frais d’hospitalisation (-47,0%) ont régressé sur la même période. Par rapport à la période correspondante de l’année 2021, les salaires (+33,9%) et



l’effectif(+3,2%)de la fonction publique ont connu un progrès. Par contre, les frais d’hospitalisation (-21,3%) ont fléchi. Enfin, au mois sous revue, la situation des institutions monétaires est caractérisée par une dépréciation de la masse monétaire. Au niveau des contreparties, le repli des actifs extérieurs nets (-15,1%) et des passifs à caractère non monétaire (-3,1%)ont entrainé la baisse de la masse monétaire.

Libération



