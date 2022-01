Recettes douanières : La Zone Sud a versé près de 2,5 milliards FCfa au Trésor La Douane zone Sud, qui polarise les trois régions de la Casamance naturelle (Ziguinchor, Kolda et Sédhiou), fait son bilan.



Pour 2021, la Direction régionale des Douanes du Sud a contribué à renflouer les caisses de l’État à hauteur de 2,5 milliards FCfa contre 2 280 153 306 FCfa, soit un écart positif de 167 064 061 FCfa.



L’information est donnée par le lieutenant-colonel Abdoulaye Diallo, chef de subdivision des Douanes de Ziguinchor, dont les propos sont repris par le quotidien "L'As".



Dans le détail, il s’agit de liquidations douanières (les marchandises qui ont été dédouanées) qui s’élèvent à 1 977 524 736 FCfa et des recettes contentieuses (les amendes et les ventes) qui se chiffrent à 469 692 631 FCfa.



S’agissant de la lutte contre la fraude, les agents se sont illustrés par diverses saisies effectuées suite à des infractions liées à la criminalité transfrontalière organisée, au niveau surtout des routes terrestres.



« Les marchandises saisies sont constituées notamment de sucre, d’huile, de médicaments, de véhicules, de stupéfiants (constitués essentiellement de chanvre indien, avec 1 384 kg saisis en 2021 contre 697 kg en 2020) », renseigne le lieutenant-colonel Diallo.

