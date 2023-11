Recherche de nouvelles solutions: La SEMIG et l’ARM signent un contrat et mutualisent leurs efforts Mme Fatoumata Niang BA, directrice Générale de la SEMIG-SA et le Directeur Général de l’Agence de régulation des Marchés ont procédé ce jeudi, à la signature de contrat entre les deux structures respectives. La signature de ce contrat entre dans le cadre d’ une nouvelle approche et dynamique, impulsée par la SEMIG SA, société d’exploitation du marché d’intérêt National et de la gare des gros porteurs.

« Dans le déploiement de nos missions, nous avons entamé une nouvelle phase de pilotage, permettant de travailler de façon plus intégrée et plus cohérente avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème agricole afin de d’œuvrer de concert sur les questions de souveraineté alimentaire dans le sens de mutualiser nos efforts pour faciliter l’atteinte de cet objectif important sur le plan économique et social », a expliqué la Directrice Générale de la SEMIG-SA, Fatoumata Niang Ba.



« Nous sommes conscients que la complexité de l’agenda de la souveraineté alimentaire demande des partenariats nouveaux, des approches novatrices, et de nouveaux modes opératoires que ce contrat a vocation de promouvoir. Cette collaboration intervient aussi, au moment où la SEMIG a défini une nouvelle feuille de route avec des ambitions précises, claires et réalisables », a souligné Mme Bâ.



D’après elle, le sérieux et l’engagement avec lesquels, les plus hautes autorités du pays et en premier chef, le Président Macky Sall portent sur la SEMIG obligent à sortir des sentiers battus et à rechercher de nouvelles solutions pour la réalisation des objectifs de souveraineté alimentaire qui s’arriment bien avec les objectifs de la SEMiG.



« Ce partenariat va donc nous amener à fédérer les capacités d’ entités sous tutelle du ministère du Commerce et des PME pour accompagner le processus de développement du Sénégal. Cet accord entre nos structures couvre une période de 5 ans et vise la construction et l’exploitation par l’ ARM d’un hangar et d’une unité de stockage d’oignons sur le terre plein du MIN désigné sous le nom de centre U », a-t-elle indiqué.



« L’intérêt de cette approche réside dans le fait qu’elle permet d’accroitre l’envergure et la cohérence des actions pour plus d’efficacité et plus de résultats. Elle vise donc à élargir et intégrer l’assiette des projets existants au sein des entités sous tutelle du ministère du Commerce et des PME », a-t-elle poursuivi.



« Nous avons, par ailleurs, déjà quelques projets de collaboration avec des structures étatiques en cours. Ces genres d’action vont se poursuivre et s’élargir à d’autres acteurs afin de créer un réseau de partenaires fiable dense et efficace. »



« La SEMIG s’illustre davantage comme un vecteur clé dans le processus de transformation économique et sociale du Sénégal à travers la mise en place et la gestion d’infrastructures de stockage de produits agroalimentaires et de logistique routière », a-t-elle fait savoir.



« Au moment où nous signons cette convention, nous enregistrons une demande sans cesse croissante d’espaces de stockage de la part de producteurs et opérateurs convaincus de l’efficacité des solutions intégrées offertes par le MIn et la ggp. Nous avons l’obligation de les y appuyer parce que tout changement qui s’opère dans la chaîne de valeur agricole aura de grandes répercussions sur toutes les composantes socio-économiques de notre pays », a-t-elle conclu.



