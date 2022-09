Recherche des mécanismes pour éradiquer l’exploitation sexuelle : Des Ong s’investissent dans les sites aurifères La semaine passée, l’Ong «Free The Slaves» (Fts) a effectué, une mission avec des services de l’Etat et des partenaires dans des villages de Kédougou (Sud-est) pour discuter de mécanismes d’éradication de l’exploitation sexuelle dans les sites aurifères de la zone.

Jeudi 1 Septembre 2022

«L’objectif de cette mission est de permettre aux structures gouvernementales de protection sociale et aux leaders communautaires de trouver ensemble, des mécanismes pour éradiquer ce fléau tout en assurant aux victimes, l’assistance et la protection nécessaires», a expliqué Modou Goumbala.



Le coordonnateur du projet de lutte contre la traite des personnes de l’Ong La Lumière, partenaire de Free The Slaves, faisait le point à la fin de sa tournée, effectuée dans plusieurs sites. Il a salué le dispositif mis en place avec 13 Comités de vigilance communautaires (Cvc) de lutte contre l’exploitation sexuelle dans les sites d’orpaillage de Kédougou.



«Nous avons senti la prise de conscience des communautés et des acteurs locaux. Et ils ont pris l’engagement de collaborer avec les services étatiques et les Ong pour lutter contre cette exploitation sexuelle de filles et de femmes dans ces sites d’orpaillage», a indiqué M. Goumbala.



Selon lui, dans ce cadre, son Onget ses partenaires ont élaboré une stratégie sur la problématique de l’exploitation sexuelle des filles et des femmes avec les Comités de vigilance communautaires. Il a dit que cette stratégie consistait à «faire un diagnostic communautaire sur les questions de traite des personnes, afin d’arriver à susciter la discussion entre les services étatiques et les acteurs communautaires pour qu’on puisse avoir un mécanisme très huilé qui permettra d’avoir de meilleurs résultats».

Le Quotidien



