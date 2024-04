Recherché par Conakry et arrêté pour séjour irrégulier au Sénégal : L’activiste- blogueur Djibril A Sylla est libre, mais... L’activiste guinéen Djibril Agil Sylla est libre. Le blogueur guinéen, recherché par le régime de Conakry, a été arrêté pour séjour irrégulier au Sénégal. Il a été reconnu coupable, hier, pour ce chef d’inculpation devant le Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Avril 2024 à 16:55 | | 0 commentaire(s)|

Le blogueur connu sous le sobriquet « Agi le King 224 » est condamné à verser une amende de 50 000 FCfa dans les caisses du Trésor. Toutefois, son sort est entre les mains du ministre de l'Intérieur.



Le Général Tine peut, à tout moment, l'expulser du territoire national. Son avocat, Me Amadou Kane, a exprimé des craintes par rapport à une décision du juge qui l’expulserait vers la Guinée. Il a contesté la décision du tribunal.



Des inquiétudes partagées par Amnesty international, qui a déjà interpellé les autorités sénégalaises. Selon le leader d’Afrikajom center, Alioune Tine, le blogueur était à la DIC, hier soir et il est menacé d'extradition.



A l’en croire, ce serait renoncer à protéger et offrir l'asile à un défenseur des droits de l'Homme qui en a besoin. Il invite les autorités à agir dans le sens de la tradition du respect du droit d'asile, qui est une marque les plus positives de notre pays.















Source L’As

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook