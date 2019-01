Recherché pour meurtres et extorsion de fonds : Un célèbre mafieux indien tombe à Dakar

Un des chefs mafieux les plus recherchés en Inde a été arrêté à Dakar. Sulya Pujari est traqué depuis cinq ans par Interpol pour une dizaine cas de meurtres ou de tentatives de meurtres et d’extorsion de fonds.



Libération qui donne l’infirmation, précise qu’il était la terreur des stars de bollywood dont la célèbre actrice Rakhi Sawant.



Le journal renseigne que Pujari voyageait avec un faux passeport établi au nom d’Anthony Fernandez.



Les autorités indiennes qui ont été informées de son arrestation via leur ambassade à Dakar, ont promis de dépêcher dans les plus brefs délais, un vol spécial pour son extradition.



En attendant, il a été placé sous bonne garde à la Maison d’arrêt de Rebeuss.

