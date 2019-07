Recherche scientifique: Un Centre des données statistiques, construit à hauteur de 30 millions de FCfa

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Juillet 2019

L’Agence nationale des statistiques et de la démographie (ANSD), en collaboration avec la Bibliothèque de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a construit un Centre des données statistiques. La construction de ce centre, réalisé à hauteur de 30 millions de FCfa, rentre dans le cadre de la facilitation des recherches d’enseignants-chercheurs.



Ledit centre, disposant des données statistiques d’une cinquantaine d’enquêtes de 1963 à nos jours, vise à valoriser la recherche. « Le rôle de l’Ansd consiste à aller vers les particuliers et les entreprises pour collecter des données. Celles-ci, permettront aux chercheurs dans divers domaines, d’avoir des éléments d’appréciation et de réponses à leurs préoccupations », a expliqué le Directeur de l’Agence nationale des statistiques et de la démographie, Babacar Ndir sur la RFM.



Le Directeur de l’ANSD promet son extension dans les autres universités. L’idéal, insiste-t-il, est d’avoir un réseau d’enseignants-chercheurs, ayant un accès aux informations dans les meilleures conditions et dans les délais.





Ainsi, le Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Pr. Ibrahima Thioub, a relevé l’avantage de disposer un tel cadre dans l’Université. « Quand je faisais ma thèse, je mettais beaucoup de temps à feuilleter des documents afin d’acquérir le savoir nécessaire. Aujourd’hui, il suffit de venir à la Bibliothèque pour disposer ce dont, vous avez besoin », constate-t-il.



Les deux entités ont profité de cette rencontre pour signer d’autres conventions pour faciliter davantage les recherches dans l’espace universitaire.











