Réciprocité des visas: Le ministre Alioune Sarr précise

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Octobre 2019 à 12:44 | | 0 commentaire(s)|

Le retour de la réciprocité des visas aux ressortissants des États qui en demandent aux Sénégalais, a été évoqué jeudi dernier par le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Il avait contredit le ministre du Tourisme et des Transports aériens qui avait démenti cette information.



D’après L'Observateur, Alioune Sarr apporte des précisions en justifiant la suppression de cette mesure en 2015, en raison du mécontentement des acteurs de la filière touristique. "Le Sénégal a perdu 5% de parts de marché ces dix dernières années", a déclaré le ministre, soutenant que la question des visas était un problème plus qu'handicapant.



« Nous avons constaté une baisse drastique du nombre de touristes qui venaient au Sénégal et le président de la République a répondu à cette question, en supprimant les visas », a-t-il dit.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos