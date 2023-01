Récit des témoins de l'accident de Sakal: Collision entre un "Ndiaga Ndiaye" et un camion fait 19 morts et des blessés graves L’accident survenu sur la route de Louga est tragique. Un Car Ndiaye Ndiaye est entré en collision avec camion gros porteur. Le bilan macabre provisoire fait état de 19 morts et des blessés graves. Des témoins de l’accident expliquent la violence du choc, occasionnée par une volonté du chauffeur Ndiaga Ndiaye de vouloir éviter un âne qui traversait la route. Le Ndiaga-Ndiaye s’est aussitôt, cogné au camion. Lesdits témoins déplorent la mesure d’interdiction de circuler la nuit de 23 heures à 5 heures du matin. Ils estiment qu’il s’agit d’une mesure irréfléchie qui aura certainement un impact négatif sur le flux des accidents. D’après eux, les chauffeurs des véhicules bloqués toute la nuit, se réveilleront avec une envie de rattraper le temps perdu. Et suite à cette précipitation, des accidents risquent encore de survenir sur la route. Maintenant, ils exhortent l’Etat à revoir sa copie. Puisque, les véhicules sont dotés de lumières pour circuler la nuit.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Janvier 2023 à 10:38



