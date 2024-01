Réclamations au Conseil constitutionnel : Ce qu'Amadou Bâ reproche à Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Cheikh Tidiane Dièye Candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar à l’élection présidentielle sénégalaise du 25 février 2024, Amadou Bâ a formulé des réclamations officielles au Conseil constitutionnel, contre deux autres candidats, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Cheikh Tidiane Dièye. À en croire les termes du document déposé sur le bureau du juge politique, « ces réclamations sont fondées sur plusieurs points spécifiques, énoncés dans les documents de réclamation, conformément à l’article L 127 du Code électoral sénégalais.

Dans le cas de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, les griefs soulevés par Amadou Bâ, sont au nombre de quatre :



1. Appartenance à une entité politique dissoute : Amadou Bâ accuse Bassirou Diomaye Diakhar Faye d’appartenir à une entité politique qui a été dissoute.



2. Production de fausses pièces devant le Conseil constitutionnel : Il est allégué que Bassirou Diomaye Diakhar Faye a présenté des documents non authentiques au Conseil constitutionnel.



3. Coalition irrégulièrement constituée : La coalition représentée par Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est accusée d’être constituée de manière irrégulière.



4. Non-appartenance au parti ou à la coalition qui l’a investi : Amadou Bâ soutient que Bassirou Diomaye Diakhar Faye n’appartient pas réellement au parti ou à la coalition qui l’a désigné comme candidat.



Concernant Cheikh Tidiane Dièye, les réclamations d’Amadou Bâ sont similaires :



1. Appartenance à une entité politique dissoute : Amadou Bâ reproche à Cheikh Tidiane Dieye d’appartenir à une entité politique qui a été dissoute.



2. Production de fausses pièces devant le Conseil constitutionnel : Il est affirmé que Cheikh Tidiane Dièye a soumis des documents falsifiés au Conseil constitutionnel.



3. Coalition irrégulièrement constituée : La coalition de Cheikh Tidiane Dieye est également accusée d’être constituée de manière non conforme.



4. Non-appartenance au parti ou à la coalition qui l’a investi : Amadou Bâ prétend que Cheikh Tidiane Dieye ne fait pas partie du parti ou de la coalition qui l’a nommé comme candidat.



