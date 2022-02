Réclamations des clients de la banque : ACSIF saisit le DG de la CBAO Dans une lettre adressée au directeur général de la Cbao, l’Association des clients et sociétaires des institutions financières (Acsif) signale qu’à la suite des «nombreuses réclamations reçues de vos clients concernant particulièrement vos mesures froidement prises sur les retraits par chèque qui ne pourront désormais se tenir que dans leur propre agence pour un montant supérieur à 200 mille F Cfa».

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Février 2022 à 09:54 | | 0 commentaire(s)|

Sur ce, Acsif tient à «informer que ces mesures cavalières et impopulaires qui scandalisent vos usagers et fragilisent vos travailleurs doivent être bannies» dans ce contexte difficile de redémarrage économique et de facilitation des transactions financières.



En effet, pour les membres de l’Acsif les clients sont, de par leurs activités et les réalités de leur profession, très mobiles. Ce faisant, il appartient à la banque de consolider, selon eux, leurs acquis en s’adaptant au contexte pour leur faciliter leurs transactions quotidiennes dans le respect des «règles de la transparence, d’éthique et de qualité de services».



Par conséquent, «fidèles à notre mission de défendre et de protéger les usagers des institutions financières», Acsif exhorte la Cbao le retrait pur et simple de ces mesures sous huitaine à compter de la réception de cette lettre, sous réserve d’explications plausibles et financièrement justifiées. «Tout en restant ouvert au dialogue, recevez nos salutations respectueuses et dévouées», conclut Acsif.

Walfnet



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook