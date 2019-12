Réconciliation avec Me Wade: Pape Samba Mboup pose trois conditions à Karim

Pape Samba Mboup a dévoilé le contenu de son entretien téléphonique avec Karim Wade. Au quotidien « Les Echos » qui l’a interrogé, l’ancien chef de cabinet de Wade révèle avoir été approché par Wade fils, pour une éventuelle réconciliation avec son père. Il n’a pas refusé la main tendue, mais il renseigne avoir posé trois conditions à son interlocuteur.



« J’ai posé des conditions. Mes conditions, c’est que d’abord je ne peux pas aller seul, parce que je suis avec Farba Senghor. Ensuite, je souhaiterai que cette réconciliation soit élargie à tous les libéraux qui sont partis. Et pour terminer, j’ai dit que ces retrouvailles ne peuvent pas me faire dédire, parce que je suis avec Macky Sall », a-t-il confié.



Selon le journal, Pape Samba Mboup souhaite des retrouvailles de tous les libéraux, y compris l’ancien Premier ministre Idrissa Seck.



